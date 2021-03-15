أسقف روما يترأس اجتماعه الأسبوعي عبر البث المباشر

ترأس الأنبا برنابا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بروما وتوابعها بإيطاليا، مساء اليوم اجتماعه العام الأسبوعي عبر تقنية البث المباشر.وجاء إطلاق فعاليات الاجتماع "أونلاين"، دون حضور شعبي، بالتزامن مع تعليق الصلوات بالإيبارشية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.