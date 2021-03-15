مصادر: السكة الحديد تدرس تخصيص عربات للسيدات بالقطارات

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إن الهيئة تدرس فى الوقت الراهن تخصيص عربات بالقطارات الجديدة للسيدات، كما هو الحال في مترو الأنفاق؛ لتوفير مزيد من الراحة.أضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن دراسة الأمر يرجع إلى رغبة الهيئة في توفير مزيد من الخصوصية للسيدات، خاصة في ظل وجود بعض الأفعال غير اللائقة مثل التحرش، لافتة إلى أن الهيئة تسعي فى الوقت الحالى لتوفير مزيد من الراحة والأمان للركاب وخدمة تليق بالمواطن المصري.