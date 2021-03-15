خلال ساعات.. «المالية» تعلن تفاصيل زيادة الأجور

تعلن وزارة المالية خلال الساعات المقبلة تفاصيل زيادة رواتب العاملين في الدولة وفقًا لما جاء في اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير المالية منذ قليل، بما يقضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 2400 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة نحو 17 مليار جنيه.وكشفت وزارة المالية، في أحدث تقرير لها، ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 12.8 مليار جنيه بنسبة 8.7% ليحقق 160 مليار جنيه، خلال النصف الأول من 2020/2021.