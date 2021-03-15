الشرطة الأمريكية: مقتل وإصابة 9 في حادث سيارة وسط سان دييجو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة في حادث ارتطام سيارة برصيف في وسط مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت تقارير الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء الإثنين، بأنه حوالي الساعة التاسعة صباحا ارتطمت سيارة فولفو برصيف يقع أسفل نفق كلية مدينة سان دييجو، بينما كان عدد من المارة واقفين للاحتماء من المطر.

وقال قائد الشرطة ديفيد نيسليت إن قائد السيارة رجل يبلغ من العمر 71 عاما، ويشتبه في أنه كان يقودها مخمورا.

من جهته، قال شاهد عيان يدعى روني ويليامز، لشبكة "سي أن أن" إن الطريقة التي كان يقود بها "بدت كما لو أنه لم يرفع قدمه عن البنزين حتى وصل إلى الجانب الآخر من الشارع".