رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أمريكا تتصدر قائمة الدول الأكثر إطلاقًا للتطبيقات خلال 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:42 م
كارفون ويرهاوس
كارفون ويرهاوس
ا ش ا
طباعة
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إطلاقًا للتطبيقات خلال العام الماضي، وفق تحليل أجرته شركة "كارفون ويرهاوس" (Carphone Warehouse) لبيع الهواتف المحمولة، ومقرها لندن في المملكة المتحدة.
وبحسب التحليل الذي أجرته الشركة وأورده موقع (زد دي نت) التقني اليوم- تم إطلاق نحو 174 ألفًا و630 تطبيقًا من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، تلتها الهند بأكثر من 136 ألف تطبيق جديد، ثم البرازيل بنحو 56 ألف تطبيق.
وأظهر التحليل أن الولايات المتحدة تستحوذ على 6% من سوق التطبيقات، تليها الهند بـ5% ثم البرازيل بـ 2%، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تصدرت أيضا قائمة الدول من حيث إنفاق المستهلكين على التطبيقات، بإجمالي إنفاق بلغ 32.63 مليار دولار.

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى