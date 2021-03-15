أمريكا تتصدر قائمة الدول الأكثر إطلاقًا للتطبيقات خلال 2021

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إطلاقًا للتطبيقات خلال العام الماضي، وفق تحليل أجرته شركة "كارفون ويرهاوس" (Carphone Warehouse) لبيع الهواتف المحمولة، ومقرها لندن في المملكة المتحدة.

وبحسب التحليل الذي أجرته الشركة وأورده موقع (زد دي نت) التقني اليوم- تم إطلاق نحو 174 ألفًا و630 تطبيقًا من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، تلتها الهند بأكثر من 136 ألف تطبيق جديد، ثم البرازيل بنحو 56 ألف تطبيق.

وأظهر التحليل أن الولايات المتحدة تستحوذ على 6% من سوق التطبيقات، تليها الهند بـ5% ثم البرازيل بـ 2%، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تصدرت أيضا قائمة الدول من حيث إنفاق المستهلكين على التطبيقات، بإجمالي إنفاق بلغ 32.63 مليار دولار.