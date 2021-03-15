بعد قرار الإحالة للمحاكمة.. كل ما تريد معرفته عن واقعة سيدة السلام

كل ما تريد معرفته عن واقعة سيدة السلام الرواية الرسمية لحادث سيدة السلام



تداولت أخبار وروايات كثيرة حول هذا الحادث وملابساته، وقيام 3 متهمين باقتحام شقة السيدة ليلا والاعتداء عليها هي وشخص آخر، ونسرد في هذا التقرير الرواية الرسمية للواقعة.



عقب تداول تلك الحادث بشكل كبير على السوشيال ميديا، أصدرت النيابة العامة في السادسة من مساء أمس الأحد أولى بياناتها حول الحادث لتفك الاشتباكات والروايات التي تداولت حول تلك الحادث، بأنها تلقت إخطارًا رسميا من قسم السلام بالقاهرة يوم الجمعة، بوجود جثمان لسيدة تعمل إدارية، وليست طبيبة كما أشيع، وذلك بعد مداهمة 3 أشخاص لشقتها والاعتداء علي شخص آخر كان بداخلها.



وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابسات الجريمة، وعقب وصولهم لمحل الجريمة تبين أن باب الشقة سليم ولا يوجد به أي كسر كما أن نوافذ الشقة سليمة بكاملها،ثم عاينت جثمان المجني عليها.



تداولت أخبار وروايات كثيرة حول هذا الحادث وملابساته، وقيام 3 متهمين باقتحام شقة السيدة ليلا والاعتداء عليها هي وشخص آخر، ونسرد في هذا التقرير الرواية الرسمية للواقعة.عقب تداول تلك الحادث بشكل كبير على السوشيال ميديا، أصدرت النيابة العامة في السادسة من مساء أمس الأحد أولى بياناتها حول الحادث لتفك الاشتباكات والروايات التي تداولت حول تلك الحادث، بأنها تلقت إخطارًا رسميا من قسم السلام بالقاهرة يوم الجمعة، بوجود جثمان لسيدة تعمل إدارية، وليست طبيبة كما أشيع، وذلك بعد مداهمة 3 أشخاص لشقتها والاعتداء علي شخص آخر كان بداخلها.وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابسات الجريمة، وعقب وصولهم لمحل الجريمة تبين أن باب الشقة سليم ولا يوجد به أي كسر كما أن نوافذ الشقة سليمة بكاملها،ثم عاينت جثمان المجني عليها.

أقوال الشهود أمام النيابة فى حادث سيدة السلام وللوقوف على ملابسات الجريمة استمعت النيابة لشهادة جارة المجني عليها في العمارة، والتي أكدت أنها رأت تفاصيل الواقعة من شباك شقتها، حيث شاهدت قيام المتهمين الثلاثة بتقييد شخص داخل شقتها بالحبال، والاعتداء عليه، فقامت المجني عليها بالتوجه نحو شرفة منزلها وإلقاء نفسها منه لتفارق الحياة.



وجاءت الشهادة الثانية للمجني عليه بالحادث، والذي أكد قيام المتهمين الثلاثة بالتعدى عليه بعدما فتحت المجني عليها لهم الباب، فقاموا بالتعدي عليه بالأيدي وعصي خشبية، ثم تقييده بوثاق، وعندما رأت المجني عليها ذلك سارعت نحو شرفة منزلها والقت نفسها، دون تعدي أحد من المتهمين عليها، وهو ما أكده المتهمون الثلاثة بإرهابهم المجني عليها، وتعديهم بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية، علي الشخص الذي كان داخل شقتها فقط.



تفاصيل إحالة المتهمين بحادث سيدة السلام للمحاكمة وفي أقل من 24ساعة من صدور قرار النيابة العامة بحبس المتهمين، أصدرت بيانها الثاني بإحالة المتهمين الثلاثة الي محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة لهم اتهامات رئيسية وهي، استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر، بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما.



كما اتهمتهم النيابة باقتحام مسكن المجني عليها محل تواجدها والشخص المذكور حاملين أسلحة بيضاء عصي، ووثاق وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها.





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كما وقع بناء على تلك الجريمة، جريمة أخري وهي قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.



خلال الـ48 ساعة الماضية، كان حادث سقوط سيدة من الدور السادس بمنطقة النزهة الجديدة بالسلام والمعروف إعلامياً بواقعة سيدة السلام، هو الحادث الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتهي بإحالة المتهمين للمحاكمةالجنائية.