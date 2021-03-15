رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد قرار الإحالة للمحاكمة.. كل ما تريد معرفته عن واقعة سيدة السلام

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:41 م
واقعة سيدة السلام
واقعة سيدة السلام
حسام محفوظ
طباعة
خلال الـ48 ساعة الماضية، كان حادث سقوط سيدة من الدور السادس بمنطقة النزهة الجديدة بالسلام والمعروف إعلامياً بواقعة سيدة السلام، هو الحادث الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتهي بإحالة المتهمين للمحاكمةالجنائية.

كل ما تريد معرفته عن واقعة سيدة السلام

الرواية الرسمية لحادث سيدة السلام

تداولت أخبار وروايات كثيرة حول هذا الحادث وملابساته، وقيام 3 متهمين باقتحام شقة السيدة ليلا والاعتداء عليها هي وشخص آخر، ونسرد في هذا التقرير الرواية الرسمية للواقعة.

عقب تداول تلك الحادث بشكل كبير على السوشيال ميديا، أصدرت النيابة العامة في السادسة من مساء أمس الأحد أولى بياناتها حول الحادث لتفك الاشتباكات والروايات التي تداولت حول تلك الحادث، بأنها تلقت إخطارًا رسميا من قسم السلام بالقاهرة يوم الجمعة، بوجود جثمان لسيدة تعمل إدارية، وليست طبيبة كما أشيع، وذلك بعد مداهمة 3 أشخاص لشقتها والاعتداء علي شخص آخر كان بداخلها.

وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابسات الجريمة، وعقب وصولهم لمحل الجريمة تبين أن باب الشقة سليم ولا يوجد به أي كسر كما أن نوافذ الشقة سليمة بكاملها،ثم عاينت جثمان المجني عليها.

أقوال الشهود أمام النيابة فى حادث سيدة السلام

وللوقوف على ملابسات الجريمة استمعت النيابة لشهادة جارة المجني عليها في العمارة، والتي أكدت أنها رأت تفاصيل الواقعة من شباك شقتها، حيث شاهدت قيام المتهمين الثلاثة بتقييد شخص داخل شقتها بالحبال، والاعتداء عليه، فقامت المجني عليها بالتوجه نحو شرفة منزلها وإلقاء نفسها منه لتفارق الحياة.

وجاءت الشهادة الثانية للمجني عليه بالحادث، والذي أكد قيام المتهمين الثلاثة بالتعدى عليه بعدما فتحت المجني عليها لهم الباب، فقاموا بالتعدي عليه بالأيدي وعصي خشبية، ثم تقييده بوثاق، وعندما رأت المجني عليها ذلك سارعت نحو شرفة منزلها والقت نفسها، دون تعدي أحد من المتهمين عليها، وهو ما أكده المتهمون الثلاثة بإرهابهم المجني عليها، وتعديهم بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية، علي الشخص الذي كان داخل شقتها فقط.

تفاصيل إحالة المتهمين بحادث سيدة السلام للمحاكمة

وفي أقل من 24ساعة من صدور قرار النيابة العامة بحبس المتهمين، أصدرت بيانها الثاني بإحالة المتهمين الثلاثة الي محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة لهم اتهامات رئيسية وهي، استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر، بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما.

كما اتهمتهم النيابة باقتحام مسكن المجني عليها محل تواجدها والشخص المذكور حاملين أسلحة بيضاء عصي، ووثاق وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها.

يهمك أيضًا |

كما وقع بناء على تلك الجريمة، جريمة أخري وهي قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

3 مؤشرات تُضعف آمال الأهلي في الفوز على فيتا كلوب

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم.. وقيمة الحد الأدنى للأجور

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى