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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: ارتفاع معدل اضطرابات الأكل أثناء فترة الإغلاق بسبب كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:05 م
كورونا
كورونا
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أظهرت دراسة طبية حديثة، أن معدلات الأعراض المرتبطة باضطرابات الأكل، ارتفعت أثناء فترة الإغلاق بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

فحصت الدراسة الطولية، التي أجراها أكاديميون من جامعة أنجليا روسكين (ARU) في كامبريدج فى بريطانيا، سلوك ومواقف 319 من أعضاء النادي الصحي خلال صيف عام 2020.. حيث تابعوا البحث الأولي في السلوكيات المسببة للإدمان أو غير الصحية، الذي أجري في عام 2019، للتحقيق في آثار أول قيود الإغلاق بسبب فيروس "كورونا" المستجد التي تم إدخالها في ربيع عام 2020.

وأكمل المشاركون بمتوسط عمر 37 عامًا، اختبار اتجاهات الأكل، المسمى ( EAT-26) وتضمن الإجابة على أسئلة تتعلق بعبارات مثل "أنا مرعوب من زيادة الوزن"، "لدي الدافع للقيء بعد الوجبات" و"أشعر بالذنب الشديد بعد تناول الطعام".

ووجد الباحثون أن متوسط درجات اتجاهات الأكل ( EAT-26 ) قد زاد بشكل كبير في عام 2020، بعد الإغلاق، مقارنة بعام 2019، مما يشير إلى مستويات أعلى من سلوكيات الأكل المرضية مثل فقدان الشهية والشره المرضي.

من جانبه، قال مايك تروت، باحث دكتوراه في جامعة " أنجليا روسكين" (ARU) الذي قاد الدراسة " لا يمكننا الجزم بأن فيروس "كورونا" المستجد مسؤول عن هذه الزيادة في السلوك المرتبط باضطرابات الأكل.. ومع ذلك، نحن نعلم ذلك، غالبًا ما يستخدم الأشخاص الطعام كآلية للتعامل مع الإجهاد، ومن الواضح أن العديد من الأشخاص قد تأثروا بالأحداث المجهدة والتغييرات المهمة على مدار الـ12 شهرًا الماضية ".

وأضاف: "وجدنا أيضًا أن أعراض إدمان التمرينات انخفضت بعد الإغلاق الأول، لكن متوسط معدلات التمرين زاد بمقدار ساعة في الأسبوع مقارنة بعام 2019 ".. متابعا" من الممكن أن يكون المشاركون في دراستنا متحمسين لإعادة ممارسة تمارينهم الروتينية بعد الإغلاق والتعويض عن الوقت الضائع من خلال ممارسة المزيد بغض النظر عن الدوافع، هناك العديد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية للتمرين المنتظم، لذلك فهذه نتيجة إيجابية".

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