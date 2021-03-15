الاتحاد الأفريقي يعلن بدء عمل مركز دراسات الهجرة في مالي الجمعة

أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي، بدء العمل الرسمي لـ"المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة" (CARIM) في باماكو عاصمة مالي يوم الجمعة المقبل.وأوضح بيان لمفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الإثنين: أن مركز CARIM سيعمل كمكتب فني متخصص لتعزيز قاعدة المعرفة في القارة الأفريقية حول الهجرة والتنقل، والمساهمة في التعرف على دوافع الهجرة في أفريقيا، فيما يأتي ذلك في أعقاب افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة (المرصد) الذي تم إطلاقه في الرباط عاصمة المغرب في 18 ديسمبر 2020.وتم إنشاء مركز CARIM على خلفية القرار الصادر عن مؤتمر الاتحاد الأفريقي الثالث والثلاثين في فبراير 2020 والذي اعتمد النظام الأساسي لإنشاء المركز تحت إشراف دائرة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.وأشار بيان المفوضية إلى أن مركز CARIM سيقوم بعدد من الوظائف، بالتنسيق مع المرصد ومركز العمليات القاري في الخرطوم (قادم)، ومعهد عموم أفريقيا للإحصاء (STATARFIC) ومقره تونس، وغيرها من مرافق البحث وبناء القدرات في القارة وخارجها، بما في ذلك إجراء بحوث تطبيقية تجريبية على جميع جوانب الهجرة والتنقل؛ وصياغة وتنفيذ سياسة الهجرة القابلة للتنفيذ للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ وإعداد ونشر مجلة وتقارير دورية عن حالة الهجرة وإدارة الهجرة في أفريقيا.وسيقوم المركز بإعداد أوراق حول موقف الهجرة والتنقل للاتحاد الأفريقي، وتقديم المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات في مجال الهجرة والتنقل لمفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ وتوفير منصة للخبراء وصانعي السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين الأفارقة لمناقشة قضايا الهجرة والتنقل في القارة، والعمل كحلقة وصل بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومراكز الفكر الأفريقية في المهجر.