حكومة إستونيا: إصابة رئيسة الحكومة بكورونا

أعلنت الحكومة الإستونية إصابة رئيستها كايا كالاس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنها بحالة جيدة وستواصل أداء مهامها عن بعد.وقالت كالاس في تصريح أوردته وسائل إعلام روسية مساء اليوم الإثنين "أحث جميع الناس على اتخاذ الاحتياطات، وارتداء الكمامات، وتقليل الاحتكاك بالآخرين، والعمل عن بعد إن أمكن، والبقاء في المنزل قدر الإمكان، لأن الفيروس منتشر في جميع أنحاء إستونيا".وكانت حكومة إستونيا قد حظرت الأسبوع الماضي التجمعات التي تضم أكثر من شخصين، وأغلقت المتاجر غير الضرورية، وطلبت من المطاعم التحول إلى الوجبات السريعة، حيث تحارب ثاني أعلى معدل إصابات في الاتحاد الأوروبي، بعد جمهورية التشيك.