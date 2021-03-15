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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:55 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء العمل في منطقة تخريد السيارات بنسبة ١٠٠% لتصبح جاهزة لتنفيذ مبادرة الدولة في احلال السيارات القديمة التي مر عليها ٢٠ عام بأخرى جديدة والتي بدأت اليوم بفتح باب التسجيل أمام المواطنين من أصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك.

وأشار المحافظ بأنه تم تجهيز منطقة التخريد بكافة وسائل التأمين من نظام كاميرات مراقبة متكامل وأجهزة إطفاء للحريق ومنظومة إضاءة متكاملة كما سيتم تخريد السيارات بنظام مراقب الكترونيا بنسبة عالية من التأمين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم لمنطقة تخريد السيارات المقامة بجراج حي المناخ والتي رافقة نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومدير المرور ورؤساء أحياء الزهور والمناخ.

وأضاف المحافظ أن العمل يجري حاليا على مستوى المحافظة في تحويل ١٧ محطة للوقود للعمل بالغاز الطبيعي لتكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة بعد ان دخلت بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة
«بورسعيد»: منطقة «التخريد» جاهزة لمبادرة إحلال السيارات القديمة

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