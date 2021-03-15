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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

المعهد القومى للبحار: البدء فى تحنيط «سمكة نابليون» بعد التحفظ عليها

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:55 م
المعهد القومي للبحار
المعهد القومي للبحار والمصايد
أريج الجيار
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قال محمود دار، مدير المعهد القومي للبحار والمصايد فرع البحر الأحمر، إن المعهد يستقبل مؤخرا العديد من الحيوانات البحرية نتيجة الصيد الجائر من خلال نفوقها أو ضبطية قضائية، منوها أنه تم التحفظ على سمكة نابليون التي تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك لمعهد لعلوم البحار بالغردقة منذ ١٠ أيام، وتم البدء في تحنيطها.

وأضاف مدير المعهد القومي للبحار والمصايد فرع البحر الأحمر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم وضع السمكة من ١٠ أيام في الثلج، وإخلاء السمكة من الأحشاء والهيكل العظمي ووضع عليها الملح من الداخل لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة لإيقاف الرطوبة ووضع عليها ملح البوركس للحفاظ على السمكة من التسوس والجفاف وحشوها نشارة خشب وتجفيفها في الشمس لمدة ١٥ يوما.

وأشار "دار" إلى أنه في الأيام الأخيرة تكررت كثير تلك حوادث الصيد الجائر.

في ذات السياق وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قطاع المحميات الطبيعية بضرورة تشديد الرقابة وشن الحملات التفتيشية على محلات بيع الأسماك والحيوانات لحماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها، حيث قامت محميات البحر الأحمر بتسليم سمكة نابليون التى تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك لمعهد لعلوم البحار بالغردقة، وتم البدء في أعمال وإجراءات تحنيط السمكة، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمي.

وكانت لجنة من باحثي المحميات وشرطة البيئة قد أنتقلت للمخزن المتواجد به السمكة لتحديد نوعها وأخذ القياسات اللازمة لتسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة برصد الأنواع من الكائنات البحرية النادرة، حيث تعتبر سمكة نابليون من الأسماك النادرة والمهددة والتى يُجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها.

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