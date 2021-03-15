رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حكومة لبنان: يجب الإسراع في تطبيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:18 م
حسان دياب
حسان دياب
ا ش ا
طباعة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، ضرورة الإسراع في وضع آلية تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والممول من جانب البنك الدولي، والانتهاء من لوائح من تطبق عليهم شروط الاستفادة للبدء في التنفيذ وتقديم المساعدات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اللبناني اجتماعا ضم وزراء الدفاع والشئون الاجتماعية والعمل والصحة والاقتصاد والتعليم، للمضي قدما في برنامج الحماية الاجتماعية والذي ينتظر أن يشمل قرابة 160 ألف عائلة لبنانية.

وأشار دياب إلى أهمية توحيد لوائح الأسماء لمن سيستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي سيحصل عليها لبنان بموجب قرض من البنك الدولي صادق عليه البرلمان اللبناني مؤخرا إيذانا بدخوله حيز التنفيذ.

وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة الماضي مشروع قانون أعدته الحكومة بإبرام اتفاق يقوم البنك الدولي بموجبه بإقراض لبنان 246 مليون دولار، لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستقوم الدولة اللبنانية بمقتضاها بتقديم دعم نقدي إلى الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لا سيما في ضوء تداعيات جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى