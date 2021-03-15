تعيين عمرو عابدين رئيسًا لقناة «نايل دراما»

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا اليوم بتعيين المخرج عمرو عابدين رئيسًا لقناة نايل دراما، خلفا للإعلامية إيناس عبد الله.ويجري عمرو عابدين عددًا من الاجتماعات مع العاملين لوضع خطة عمل القناة خلال الفترة المقبلة، مكلفًا رؤساء الإدارات بوضع خطة مختلفة استعدادا لخريطة شهر رمضان الكريم لعرضها على رئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة بهنسي، ومن المتوقع أن تشهد القناة طفرة في شكلها والمحتوى الذي تقدمه خلال الفترة المقبلة، نظرا للتميز الذي يحظي به "عابدين" ورؤيته المختلفة لما سوف يقدم على الشاشة.على جانب آخر، أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف محمود عيسوي برئاسة الشئون القانونية في القطاع الاقتصادي بالهيئة، بالإضافة إلى عمله الأصلي مدير عام العقود في قطاع الهندسة الإذاعية.