شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

وجّه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قرارات زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور، واعتماد حركة الترقية.قال الشيخ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «1.5 مليون مواطن استفادوا من حركة الترقيات خلال 2019»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدرس حاليا ملف الترقيات لمعرفة الأعداد المستفيدة من حركة الترقية.أوضح أن شروط الترقية من مستوى إلى آخر تشمل قضاء مدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى عدم تعرض الموظف لأي جزاءات خلال هذه المدة، لافتًا إلى أن عدم تنفيذ قرارات الترقية وارد في الجهات ذات اللوائح الخاصة، كالهيئات الاقتصادية.ولفت إلى أن عدد الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية، حتى الآن، يصل إلى 40 ألفا و177 موظفا، يخضعون لبرامج تدريبية مستمرة، كي يستطيعوا أداء عملهم بكفاءة.أشار إلى أنه من المتوقع انتقال بعض الموظفين إلى العاصمة الإدارية ابتداء من يونيو المقبل، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لتضرر أي موظف بسبب الإصلاح الإداري.