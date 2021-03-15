السبكي: تسجيل 55 منشأة صحية بـ«الاعتماد والرقابة الصحية»

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل 55 منشأة صحية تابعة للهيئة ببورسعيد والأقصر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد نجاح تلك المنشآت في مطابقة كل المعايير الموضوعة من قِبل هيئة الاعتماد التي تغطي الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، والتي تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ عام 2019 وحتى الآن، ومناقشة تقرير أدائها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ووفق أحدث المعايير العالمية، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.