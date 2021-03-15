نقل الأصول العلاجية لـ108 منشآت صحية في 3 محافظات

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم نقل الأصول العلاجية لعدد 108 منشآت صحية، منها 94 مركزا ووحدة صحية، إضافة إلى 14 مستشفى بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء أرقام (2418 لسنة 2019)، (2257 لسنة 2020)، و(362 لسنة 2021) بأن تؤول المنشآت الصحية التابعة للجهات المختلفة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات الثلاث سالفة الذكر إلى فروع الهيئة العامة للرعاية الصحية بهذه المحافظات بكل ما لها وما عليها، تنفيذًا للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018.جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ عام 2019 وحتى الآن، ومناقشة تقرير أدائها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ووفق أحدث المعايير العالمية، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.