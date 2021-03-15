أمريكا تعرض خطة جديدة على الحوثيين لإنهاء حرب اليمن

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن وضع الولايات المتحدة خطة لوقف إطلاق النار في اليمن مشيرة إلى أنها قدمت هذه الخطة لجماعة الحوثي منذ أيام.ودعت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي للقدوم إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية بهدف إنهاء الحرب في اليمن.وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء اليوم، أن هجمات الحوثيين المستمرة على السعودية تصدر عن مجموعة لا تريد السلام.وشددت الخارجية الأمريكية على إدانة واشنطن لهجمات الحوثيين على السعودية مؤكدة أنها خطيرة وغير مقبولة.وأعلنت قوات التحالف العربي في وقت سابق اليوم عن إحباط استهداف منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية بصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي من مدينة صعدة اليمنية.