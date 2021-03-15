5 آلاف عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية بالأقصر

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تقديم 132 ألف خدمة طبية وعلاجية بمنظومة التأمين الصحي الشامل منها أكثر من 5000 عملية جراحية فائقة الدقة بمختلف التخصصات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال المنشآت الصحية التي آلت للهيئة بالمحافظة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء أرقام (2257 لسنة 2020) و(362 لسنة 2021)، مشيرًا إلى أن إجمالي خدمات طب الأسرة المقدمة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء محافظة الأقصر بلغت 105.871 خدمة طبية حتى الآن.جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ عام 2019 وحتى الآن، ومناقشة تقرير أدائها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ووفق أحدث المعايير العالمية، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.