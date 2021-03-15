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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل» تشارك الركاب أعمال تعقيم المترو ومحطات السكة الحديد

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:04 م
ل تعقيم المترو ومحطات
ل تعقيم المترو ومحطات السكة الحديد
علا غزال
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شاركت وزارة النقل، الإثنين، المواطنين أعمال تعقيم وتطهير هيئة السكك الحديدية لقطارات ومحطات الوجهين البحري والقبلي.. حيث تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل دوري لضمان أمان وسلامة الركاب.

قالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن شركة السوبر جيت تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأتوبيسات بشكل يومي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال الموجة الثانية.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تواصل اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة الوباء القاتل.

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