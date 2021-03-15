«النقل» تشارك الركاب أعمال تعقيم المترو ومحطات السكة الحديد

شاركت وزارة النقل، الإثنين، المواطنين أعمال تعقيم وتطهير هيئة السكك الحديدية لقطارات ومحطات الوجهين البحري والقبلي.. حيث تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل دوري لضمان أمان وسلامة الركاب.قالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن شركة السوبر جيت تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأتوبيسات بشكل يومي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال الموجة الثانية.وأشارت وزارة النقل إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تواصل اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة الوباء القاتل.