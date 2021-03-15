تركيا تسجل 15503 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 15503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي.وأشارت وزارة الصحة، وفقا لوسائل إعلام روسية مساء اليو الإثنين، إلى تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 29552 حالة.وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في تركيا منذ بدء الوباء مليونين و894 ألفا و893 حالة.وكانت تركيا قد سجلت الحصيلة اليومية القياسية السابقة لإصابات فيروس كورونا في 12 مارس الجاري، حيث بلغت 14941 إصابة.