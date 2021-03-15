الباز: الإعلام يهدف إلى تحقيق ما يحتاجه المواطن (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور» إن الإعلام يهدف إلى تحقيق ما يحتاجه المواطن وليس ما يطلبه، لافتًا إلى أن محاولة تلبية احتياجات المواطنين هو الهدف الأسمى للإعلام.أضاف الباز، خلال مشاركته في ندوة "الإعلام وقضايا الإبداع " بمكتبة مصر العامة بالدقهلية، أن هناك عددًا من المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية والأساسية، مؤكدًا أننا نعيش فى مرحلة الحوار المجتمعي.وأوضح أن مدينة المنصورة من أكثر المدن وعيًا وتطوّرًا وإبداعا وتزخر بالعديد من رواد العلوم والفنون والآداب والرياضة، مشددًا على أن تميز المنصورة نابع من البيئة التى تستطيع خلق المبدعين.أكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور» أن الحوار المجتمعي ضرورة إنسانية ويجب علينا احترام الرأي والرأي الآخر، موضحًا أن أخطر ما يواجهنا أن تكون هناك جهة أو شخص يحتكر لنفسه الكلام والحوار لتصدير صورة أو وجهة نظر بعينها.جاء ذلك بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية والدكتوره فينوس فؤاد والدكتور خالد البغدادي.