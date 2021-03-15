السفير الروسي في لندن يدعو بريطانيا لدعم إعمار سوريا

دعا السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كليلين السلطات البريطانية للمشاركة مع الدول الأخرى في عملية إعمار سوريا، مشيرا إلى أن عودة سوريا إلى الحياة الطبيعية هي مهمة مشتركة للمجتمع الدولي.وأشار كيلين -في مؤتمر نظمة المركز الأوروبي لدراسة التطرف بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة السورية- إلى أن الصراع في سوريا والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق فضلا عن غزو أراضي البلاد من قبل الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم داعش، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد والبنية التحتية والتراث الإنساني والثقافي لسوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين.وبعد مرور عشر سنوات على اندلاع الصراع تعتقد روسيا -التي لعبت دورا حاسما في القضاء على بؤرة الإرهاب الدولي وما زالت تشارك في إعمار البلاد- أن عودة سوريا إلى الحياة الطبيعية مهمة مشتركة للمجتمع الدولي.وقال كيلين: "نعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 خارطة الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء الصراع السوري، فمن الواضح أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، إن روسيا ملتزمة بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، فضلا عن حق شعبها في تقرير مستقبله بنفسه، إننا نحث جميع المجتمع الدولي دون استثناء على احترام هذه المبادئ والالتزام بها دون قيد أو شرط".في نوفمبر 2020 استضافت العاصمة السورية دمشق المؤتمر الدولي الأول لعودة اللاجئين السوريين، وحضر الحدث -الذي تم تنظيمه بدعم من روسيا- أكثر من 20 دولة من بينها عدد من الدول العربية.وفي هذا الصدد، قال السفير الروسي "مع الأسف لقد اختارت الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا تجاهل المؤتمر، وهو أمر يصعب تفسيره في ضوء التزامها المعلن بمساعدة الشعب السوري، ونحن نتطلع إلى تغيير في نهج زملائنا الغربيين".يُشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أعلن اليوم فرض عقوبات على 6 أشخاص مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، من بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس السوري لونا الشبل، ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي، والاقتصادي ورجل الأعمال ياسر إبراهيم، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، واللواء زيد صالح القائد السابق للفيلق الخامس في الجيش السوري.