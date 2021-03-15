سكرتير كفر الشيخ يناقش تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية

ترأس اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اجتماعًا بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني وضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية.جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالديوان، والدكتورة أماني شاكر مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ورؤساء المدن ونوابهم،وعدد من المسئولين من القطاعات المختلفة.أشار إلى أن الدولة ومحافظة كفرالشيخ قادرة علي التعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، وتداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية.وكلف السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، التعاون مع مديرية الصحة، بإقامة حملات تنظيم الأسرة، وتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان.كما أشار موافي إلى تقديم رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، وإضافة ملصقات بشعار " حقك تنظمي" بمراكز ومدن المحافظة والمناطق الخالية من العيادات المتنقلة، إضافة إلي توفير مقاعد ومظلات للسيدات المشاركات في الحملات، وإقامة ندوات للتوعية بالقضية السكانية والإعلان عن حملة تنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والمجلس القومي للسكان.