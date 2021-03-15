ضبط طن مواد تستخدم فى استخراج خام الذهب بأسوان

نجحت القوة الأمنية المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان، في ضبط (سيارة نقل) يستقلها شخصان، مُحمل عليها (عدد 40 جوالا بداخلها مادة بيضاء اللون وزنت حوالى 1 طن والتى تستخدم فى استخراج خام الذهب مخبأة أسفل قطع غيار وإطارات السيارات – مبلغ مالى قدره 2،135،000 جنيه إثنان مليون ومائة خمسة وثلاثون ألف جنيه.وبمواجهة المتهمين المذكورين اعترفا بأن المضبوطات والمبلغ المالى خاصين بشخصين (صاحب محلات مصوغات ذهبية وشريكه، مقيمان بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) لتوصيلهم لأحد الأشخاص (صاحب طواحين أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب)، وأضافا أن المبلغ المالى لشراء السبائك الذهبية منه لسالفى الذكر.