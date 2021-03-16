أخوين يتحرشا بطالبة أثناء عودتها من المدرسة فى القليوبية

تعرضت طالبة بالصف الثالث الإعدادي للتحرش والسحل من قبل شخصين أثناء عودتها لمنزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي.وتعود تفاصيل الواقعة بعدما اعترض أخوين وهما: محمد أبو العلا، مصطفي سلامة أبو العلا، تحرشا بالطفلة أثناء خروجها من الدرس، وعندما حاولت الدفاع عن نفسها قاموا بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وأصيب بجرح قطعي "13 غرزة".وحرر والد الطفلة المتحرش بها بلاغ رسمي في مركز شرطة كفر شكر التابع لمحافظة القليوبية وأدلت طفلته بأوصاف الجناة.وبالبحث والتحري تمكن رجال مركز شرطة كفر شكر برئاسة محمد عماد رئيس المباحث من تحديد هوية الجناة المقيمين بكفر الشهاوي.