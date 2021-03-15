غدًا.. وزير القوى العاملة في المنوفية لتسليم عقود العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن زيارة مرتقبة غدًا الثلاثاء لوزير القوى العاملة لمحافظة المنوفية، لتسليم وثائق التأمين على الحياة لعدد من العمالة غير المنتظمة في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية هذه الفئات.ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الساعة 10 صباحًا، وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بنطاق المحافظة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برعاية هذه الفئة، وفي إطار مواصلة وزير القوى العاملة، لجولاته لجميع المحافظات لشمول العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة بهذه الوثيقة.كما سيقوم وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية، بتسليم عدد من عقود العمل، لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتسليم شهادات اتمام التدريب لخريجي مراكز التدريب ووحدة التدريب المتنقلة، وذلك داخل نادي الشرطة بشبين الكوم.