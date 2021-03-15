بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات التنمية الزراعية بالمنوفية، وذلك براتب 1800 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2573145، والتواصل مع المدير المسئول محمود مصيلحي، أو التوجه لمقر الشركة في قويسنا، المنطقة الصناعية الثانية، المنوفية.