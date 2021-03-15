«الصحة» تدعم مستشفيات منوف وصدر شبين بتانكات أوكسجين

تقدمت اليوم الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية بعدة طلبات أهمها التأكيد على توفير باقي تانكات الأكسجين لمستشفيات المنوفية بعد توفير 4 تانكات (الباجور وصدر شبين وزاوية الناعورة المركزي واشمون العام) من أصل 9 تانكات مطلوبة لمستشفيات المنوفية.وحصلت النائبة هناء سرور على موافقة الوزارة على توفير احتياجات مستشفى حميات منوف بتوفير جهاز أشعة مقطعية ووحدة مناظير للجهاز الهضمي السفلى و200 سرير بمشتملاته وجهاز دوبلر ألوان وجهاز سونار وخزان اكسجين بسعة 10 آلاف لتر وإحلال وتجديد الغليات البخارية وجهاز تحميض الأشعة.كما حصلت النائبة على موافقة الوزارة على توفير احتياجات مستشفى صدر شبين الكوم وهى جهاز أشعة مقطعية و20 سرير عناية مركزة و100 سرير مريض بمشتملاته و10 هاى فول كانيولا.ووعد الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة بزيارة تفقدية لمحافظة المنوفية بصحبة النائبة هناء سرور للوقوف بنفسه على احتياجات مستشفيات المنوفية.