ذنب الوحدة.. حكايات مستقلات ضحايا «أحلى من الشرف مفيش»

- طردت ظلمًا وشوهت سمعتي بسبب مواعيد عملي



- نظرات اتهامات من قبل الجيران لكوني فتاة أعيش بمفردي



وكيل وزارة الأوقاف السابق: دينا دين ستر ويحث على ألا تتبع العورات



لم تكن الواقعة المأسوية التي حدثت أول أمس وأطلق عليها واقعة "طبيبة السلام"، وما تعرضت له هذه السيدة من عنف وقهر وطعن بشرفها انتهى بمقتلها، إلا سلسة من عنف معنوي ومادي يتعرضن له الكثير من السيدات والفتيات المستقلات وفقط لكونهن كذلك، فيباح شرفهن وسمعتهن للطعن والتجريح، ويستضعفن من قبل الكثيرين لكونهم تاء مربوطة استقلت بمفردها جبرًا أو طواعية.فيما يلي حكايات لبعض السيدات والفتيات اللائي كن ضحايا لقتل معنوي من قبل الكثيرين جراء استقلالهن."اتهمت ظلمًا، وطردت من الشقة التي كنت أسكن بها، لظروف عملي"، تلك كانت كلمات "أ.م"، والتي تعمل سكرتارية في إحدى مكاتب المحاماة، تحكي فيها عن قصة لها اعتبرتها مأساه في حياتها لا يمكنها نسيانها إلى الأن على الرغم من مرور سنوات طوال على حدوثها.تقول: "كل مشكلتي أنني كنت بارجع متأخر بسبب ظروف عملي، والتي كنت فيها استمر للعمل لعدد ساعات إضافية لكي أحصل على زيادة براتبي، حتى أستطيع بها أن أوفر نفقاتي"، هنا تنهمر دموع الفتاة باكية، وهي تتذكر ما حدث لها من شك في سلوكها من قبل مالك العمارة وأحد الجيران قائلة" "جائني صاحب العمارة وأحد الجيران موجهين لي بعنف اتهامات تخص سلوكي، وكل حجتهم في ذلك رجوعي من العمل بمواعيد متأخرة، كنت بارجع الساعة 11 بالليل، خاصة وأنني في منطقة شعبية دار السلام وهذا غير مقبول هناك".تتابع: "أصروا على طردي من المسكن بعد أن أشاعوا في العمارة أن التأخر في مواعيدي يعد انفلاتًا أخلاقيًا ولن يسمحوا به، ولم يراعوا على الإطلاق أن عملي كثيرًا ما يحتم علي هذا التأخيرووأنني لم يصدر مني أي ما يعيب سلوكي".وتضيف الفتاة موضحة أنها اضطرت إلى ترك هذا المنزل ولجأت إلى أحد بيوت الطالبات، وأخبرت صاحبته منذ البداية على طبيعة عملها الذي تتطلب أحيانًا التأخر في المواعيد، وهو ما بالفعل تقبلته صاحبة الدار.وعن هذه الواقعة تقول "أ.م" خاتمة حديثها، أن كل ما أحزنها أن سمعتها تعرضت ظلمًا إلى السوء، ولم تستطع الدفاع عن نفسها، فمن يعلم سوى الله وسواها أسباب تأخرها، وكيف أنها تراعي الله خوفًا منه وليس خوفًا من البشر.كذلك كانت طبيعة عمل الفتاة "أميرة محمد"، والتي تغربت منذ عدة سنوات عن بيت أسرتها بمحافظة الشرقية، وجاءت إلى القاهرة لدراسة الماجيستير في إدارة الأعمال والعمل من أجل توفير نفقات الدراسة في أحد محال الملابس الجاهزة، كانت فكرة استقلالها كفتاة بمسكن وحدها، وقضاؤها وقتًا طويلًا بعملها سببًا في امتداد ألسن الناس إلى سمعتها، والطعن فيها كثيرًا.تقول: "كنت أرى في عيون بعض الجيران بالشارع الذي أسكن فيه، وبالعمارة نظرات تحمل الكثير من معاني الإتهام لي والتي تكون على شاكلة أكيد واحدة ساكنة لوحدها يبقة بتعمل حاجات غلط، دي طبعا مالهاش ظابط ولا رابط".رغم هذا تؤكد أميرة أنها لم ولن تبالي بكلام ونظرات اتهام بعض هؤلاء، مؤكدة بقولها: "أنا براعي ربنا في نفسي وبخافه ومايهمنيش كلام الناس، مش معنى إني ساكنة في شقة لوحدي إني باعمل حاجة غلط"- تقولها أميرة موضحة أنها لم ولن تستسلم بالتنازل عن حلمها بالعمل والدراسة من أجل كلام هؤلاء الناس، مؤكدة أن كل فتاة أو سيدة تسكن بمفردها في شقة تتعرض لمثل هذه الأقاويل، حتى ولو كانت "زاهدة على سجادة الصلاة"، وهو ما أوضحته بأنه شئ مؤسف في مجتمعنا المصري تتعرض له الكثير من الفتيات والنساءوفيما تتعرض له المرأة المستقلة بمسكن من أوجه العنف الكثيرة نتيجة الشك في سلوكها، وبحجة الدفاع عن الشرف يقول الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف السابق لـ"الدستور"، إنه لا ينبغي قذف النساء في أعرضهن وسمعتهن بناء على مظاهر خارجية، ودون التأكد من وقوعهن في الفاحشة وذكر نص قوله تعالي في‮ ‬القرآن الكريم «‬والذين‮ ‬يرمون المحصنات ثم لم‮ ‬يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون».وأوضح أن القذف يعني الرمي أو ‬الشتم بفاحشة الزنى، والمراد بـ«المحصنات‮»‬،‮ ‬النساء العفيفات الطاهرات البعيدات عن كل ريبة وشبهة،‮ ‬وسميت المرأة العفيفة بذلك لأنها تمنع نفسها من كل سوء‮.‬كما تابع أن الله سبحانه وتعالى خص النساء بالذكر هنا لأن قذف النساء أشنع،‮ ‬والعار الذي‮ ‬يلحق بهن جراء هذا السلوك القبيح ممن قذفهن أشد وأكثر خطرًا‮، مشيرًا إلى أن الرجال والنساء في‮ ‬الحكم هنا سواء.وأضاف الشيخ محمد، أن الدين الإسلامي هو دين الستر، وعدم السعي إلى نشر الفضيحة، وتتبع عورات الآخرين، حتى ولو كانوا مخطئين قائلً:ا "من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته"، وتابع قائلًا أنه في مثل حالات السيدات المستقلات فإنه إذا رأى أهل المنطقة أو مالكي السكن الذي تقيم فيه تلك السيدة أو الفتاة المستقلة أي فعل يسئ إلى سلوكها، ينبغي أن يخبروها مرة واثنين وثلاث، بإزعاجهم من هذا التصرف، وضرورة توقفها عنه، على أن يتم ذلك بطريقة ودية غير فظة، وبشكل سري لا يخلو من السترـ لكي لا تنتعرض سمعتها إلى الفضيحة،.وتابع وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أنه في حال استجابت الفتاة أو السيدة إلى الأمر فهو خيرًا، أما في حال عدم استجابتها فيتم إتخاذ إجراء رسمي ضدها وإعلامها بذلك أيضًا وبطريقة سرية، حفاظًا على سمعتها وتحقيقًا لمبدأ الإسلام الحنيف وهو الستر "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة".