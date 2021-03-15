تونس: تسجيل 290 إصابة جديدة بكورونا و 15 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 290 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 242 ألفًا و124 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان له حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و404 حالات، كما تم تسجيل شفاء 1480 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و853 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 270 حالة، إلى جانب 100 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.