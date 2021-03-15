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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تكريمًا لأمهات ذوى القدرات الخاصة مؤسسة أولادنا تحتفل بعيد الأم.. الخميس

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:24 م
تكريمًا لأمهات ذوى
تكريمًا لأمهات ذوى القدرات الخاصة
جمال عاشور
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تنظم مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر احتفالية كبرى للاحتفاء بأبنائها من أعضاء المؤسسة وأمهاتهم يوم الخميس المقبل ١٨ مارس بخيمة سيرك فاتن الحلو بنادي الشمس، في إطار الاحتفال بعيد الأم.

ويعد الاحتفال تكريم لأمهات أولادنا من ذوي القدرات اللاتي كافحن وتحملن الكثير من أجل تربية أولادهن.

كما يشهد الاحتفال عروض لفقرات السيرك المميزة من أجل إضفاء الفرحة والبهجة علي وجوه أولادنا يليه حفل تكريم أولادنا لأمهاتهم بتقديم هدايا من صنع أيديهم تحت إشراف المصممة إيمان النشرتي، في إشارة رمزية للتعبير لتلك الأمهات عن تقدير المؤسسة وأولادهم لهن.

ومن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان حميد الشاعري تقدم هديل ماجد والملقبة بأم كلثوم أولادنا وبنت المؤسسة أغنية أمي ثم أمي، كما يقدم الطفل مينا أشرف أغنية بتلك المناسبة من تلحينه.

ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تعاونت المؤسسة مع جمعية "العالم بيتي" من أجل تعقيم المكان وفقًا للخطوات التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات تعد من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي دعم ذوي القدرات وتنمية مهاراتهم ومواهبهم بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الإجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، التخطيط، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتقيم المؤسسة ملتقاها الفني السنوي "الملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنة الخامسة على التوالي، ويشهد مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية والٱسيوية.
تكريمًا لأمهات ذوى القدرات الخاصة
تكريمًا لأمهات ذوى القدرات الخاصة
تكريمًا لأمهات ذوى القدرات الخاصة
تكريمًا لأمهات ذوى القدرات الخاصة

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