المنوفية تعلن نتائج مهرجان «فنان الجامعة» الأون لاين

يعلن اتحاد طلاب جامعة المنوفية بقيادة الطالب محمود الخباز النتيجة النهائية نتائج مهرجان "فنان الجامعة" الأون لاين الذي أقيم برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.وأسفرت نتائج مهرجان "فنان الجامعة" بجامعة المنوفية مهرجان "فنان الجامعة" الأون لاين في مجال الرسم بأنواعه، والذي شارك فيه 252 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة عن حصول الطالب محمود أحمد طه من كلية الحقوق على المركز الأول ولقب فنان الجامعة.وحصل على المركز الثاني الطالب محمود البرديني من كلية الهندسة والمركز الثالث للطالبة شروق محي من كلية التربية للطفولة والمركز الرابع الطالبة مها السيد عاصي من كلية التجارة، وحصلت على المركز الخامس الطالبة ندا أيمن ياقوت من كلية التجارة.بينما حصل علي المراكز التشجيعية كل من أسماء عباس من كلية الاقتصاد المنزلي، وأحمد نبوي حبيب كلية الهندسة، ومحمود أشرف الفقي ويارا ماهر رمضان كلية الطب، ومريم طارق الرصاصي من كلية التجارة، وفاطمة مصطفي الصاوي من التربية النوعية، وسهيلة عماد عمارة من الصيدلة، وهالة مجدي ضبش من وكلية التربية النوعية، وأسماء أحمد شرف الدين ومحمد سعيد شعيب من كلية التجارة.