تنشيط السياحة توافق علي بدء الترويج السياحي لموكب المومياوات

-وافق أعضاء مجلس الإدارة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالبدء في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتي تم إعدادها مسبقًا مع المتحف.وذلك عقب عقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية خلال الفترة الوشيكة القادمة.كما وجه وزير السياحة والآثار بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانًا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحها مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية، ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.كما تم اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار.وفي إطار الترويج للمتحف فقد وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانًا داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.