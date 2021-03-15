رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنشيط السياحة توافق علي بدء الترويج السياحي لموكب المومياوات

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:31 م
الترويج السياحي
الترويج السياحي
فاتن غلاب
طباعة
-وافق أعضاء مجلس الإدارة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالبدء في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتي تم إعدادها مسبقًا مع المتحف.
وذلك عقب عقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية خلال الفترة الوشيكة القادمة.
كما وجه وزير السياحة والآثار بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانًا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحها مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية، ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.

كما تم اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار.

وفي إطار الترويج للمتحف فقد وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانًا داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى