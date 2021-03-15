حمدوك يطلع على سير تنفيذ اتفاقية السلام المُنشطة في جنوب السودان

اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة "ايجاد" الدكتور عبد الله حمدوك، على سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بجمهورية جنوب السودان.وإلتقى حمدوك، اليوم الإثنين، مع مبعوث الايجاد الخاص لعملية السلام في جمهورية جنوب السودان السفير إسماعيل وايس.وقال وايس، في تصريحات صحفية: إن جمهورية جنوب السودان احتفلت في شهر فبراير الماضي، بمرور عام على تكوين حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، وفقا لاتفاقية السلام المنشطة، مؤكدا أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام تسير بصورة طيبة.وأشار إلى أن اللقاء تناول بعض المهام والقضايا التي يفترض إنجازها في الفترة ما قبل الانتقالية، والمتمثلة في حل المجلس التشريعي وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي الجديد، واكمال عملية تخريج القوات المشتركة ونشرها.وقال السفير إسماعيل وايس: إن "جمهورية جنوب السودان ستحتفل في يوليو المقبل بمرور عشرة أعوام على ميلاد الجمهورية كدولة مستقلة، ونريد أن يتم هذا الاحتفال وقد تم تنفيذ كل مهام الفترة ما قبل الانتقالية ".