الصحة الإيطالي: قرار الوكالة الأوروبية بشأن "أسترازينيكا" خلال ساعات

أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الإثنين، أن الخيارات المشتركة من قبل الدول الأوروبية الرئيسية بشأن لقاح (أسترازينيكا) والتي اتخذت كإجراء احترازي في انتظار اجتماع وكالة الأدوية الأوروبية المزمع انعقاده خلال الساعات القليلة القادمة.وقال سبيرانتسا في تصريح صحفي عقب إعلان بلاده تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا: "نحن على ثقة من أنه في الساعات القليلة القادمة ستكون الوكالة الأوروبية قادرة على توضيح المسألة بشكل نهائي"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية.وانضمت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا اليوم إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق تعليق استخدام استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المُستجد(كوفيد-19)، بسبب ما تردد عن حدوث حالات خطيرة لتجلط في الدم لبعض من متلقي اللقاح.وأعلنت وكالة الدواء الإيطالية أن تعليق استخدام اللقاح جاء كإجراء احترازي ومؤقت، يشمل جميع أنحاء إيطاليا، وصدر تماشيا مع الإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول أوروبية أخرى بانتظار تقييم وكالة الأدوية الأوروبية.واتخذت إيطاليا قرار تعليق استخدام اللقاح بعد وفاة نحو 6 أشخاص في أنحاء إيطاليا عقب تلقيهم جرعات من اللقاح.وأكدت وكالة الدواء الإيطالية أن التعليق إجراء احترازي فقط وأنه لم يثبت حتى الآن وجود صلة بين الجلطات ولقاح أسترازينيكا.