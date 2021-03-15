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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بشائر رمضان.. إقامة منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:17 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اجتماعاَ بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرق موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال وخاصة بالمطاعم، حفاظا على صحة المواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بسرعة تحديد مواقع بالمدن والقرى لإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، بشرط أن يكون المنفذ قريب من الأهالي، وبعيدًا عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجهًا الصحة والتموين والطب البيطري بمتابعة المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على تنظيم حملات يومية على مواقف السيارات والمحال وخاصة المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، موجهًا بانذار المخالفين أولا ثم غلقها لمدة أسبوع في حالة عدم الاالتزام بالاجراءات الاحترازية، كما وجه بتطبيق القانون تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا تهاون في صحة وحياة الواطنين.

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من عقود التقتين، وحث الأهالي على التقدم للتصالح، ووجه بمتابعة رؤساء المدن ونواب رؤساء المدن لأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، كما شدد على المتابعة اليومية مع مديرية الصحة، ومدراء المستشفيات للتأكد من توافر الاكسجين بمستشفيات وأقسام العزل، وتوفير الاحتياطي منه.

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