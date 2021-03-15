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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«صحة النواب» تستمع لخطة هيئة الاعتماد والجودة خلال المرحلة المقبلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:17 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا، مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان الدكتور أشرف إسماعيل- رئيس هيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما هي خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ما قامت به الهيئة منذ إنشائها من خلال الدور المنوط بها قانونًا بحياد واستقلالية مدعومة بكونها تتمتع باستقلالية تامة وإشراف رئيس الجمهورية.

وكشف عن زيادة إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدي الهيئة من 63 إلى 84 منشأة صحية، وأن الهيئة قامت بتسجيل أعضاء الهيئة الطبية بتلك المنشآت ليرتفع عددهم إلى 12493.

وتابع إسماعيل: قامت الهيئة بتنفيذ عدد 32 زيارة رقابية على المنشآت المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وقامت الهيئة بتطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا).

وأضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ عدد 108 زيارة لعدد 720 منشأة صحية في 8 محافظات، وتم زيادة القوى البشرية بالهيئة إلى 84 موظف، بالإضافة إلى 115 من الخبراء المنتدبين كمراجعين لتقييم المنشآت الصحية وكخبراء لوضع المعايير، وتم استكمال التجهيزات والقوى البشرية لوحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.

وأكد أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الموازنة العامة حتى 31122020 بلغ 1392404 جنيها، من إجمالي 48144000 جنيه.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماعات مقبلة لمتابعة عمل هيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية.

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