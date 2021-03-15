السودان: القائد العام للقوات المسلحة يشهد حفل استقبال الضباط الجدد بالقيادة العامة

شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، حفل تكريم واستقبال الضباط الجدد وتوزيع الشهادات للمتفوقين من منسوبي الدفعات الجديدة والدول الصديقة والشقيقية، اليوم الاثنين، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الفريق الركن يسن إبراهيم يسن وزير الدفاع السوداني، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، ونوابه، وقادة القوات الرئيسة، والمفتش العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومديرى الأفرع والإدارات العسكرية.وقال الفريق الركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للإدارة: إن القوات المسلحة تجاوزت التحديات وصنعت الانتصارات التي تجسدها صروح النهضة والتطوير والتحسين الذي حدث في بيئة العمل، والتي تهدف في مجملها لإعادة البناء والاحترافية العسكرية.وشدد على المضي قدما في كافة مجالات التحديث والتطوير لتحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الكفاءة من خلال الإعداد والتدريب الجيد للتصدي للأخطار المحدقة بالوطن حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.وقال: إن الضباط الجدد إضافة حقيقية للقوات المسلحة لتجديد الدماء والعهد، وبذلك نكون قد وضعنا اللبنة الأساسية لبناء قادة المستقبل والتطوير، مشيرا إلى أن الضباط الجدد يدركون متطلبات مرحلة التغيير الذي حدث بالسودان.وأشاد بجهود القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، في متابعة مسار إعداد الدفعات وصولا لهذه المرحلة التاريخية.