رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: القائد العام للقوات المسلحة يشهد حفل استقبال الضباط الجدد بالقيادة العامة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:16 م
البرهان
البرهان
ا ش ا
طباعة
شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، حفل تكريم واستقبال الضباط الجدد وتوزيع الشهادات للمتفوقين من منسوبي الدفعات الجديدة والدول الصديقة والشقيقية، اليوم الاثنين، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور الفريق الركن يسن إبراهيم يسن وزير الدفاع السوداني، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، ونوابه، وقادة القوات الرئيسة، والمفتش العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومديرى الأفرع والإدارات العسكرية.

وقال الفريق الركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للإدارة: إن القوات المسلحة تجاوزت التحديات وصنعت الانتصارات التي تجسدها صروح النهضة والتطوير والتحسين الذي حدث في بيئة العمل، والتي تهدف في مجملها لإعادة البناء والاحترافية العسكرية.

وشدد على المضي قدما في كافة مجالات التحديث والتطوير لتحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الكفاءة من خلال الإعداد والتدريب الجيد للتصدي للأخطار المحدقة بالوطن حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار.

وقال: إن الضباط الجدد إضافة حقيقية للقوات المسلحة لتجديد الدماء والعهد، وبذلك نكون قد وضعنا اللبنة الأساسية لبناء قادة المستقبل والتطوير، مشيرا إلى أن الضباط الجدد يدركون متطلبات مرحلة التغيير الذي حدث بالسودان.

وأشاد بجهود القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، في متابعة مسار إعداد الدفعات وصولا لهذه المرحلة التاريخية.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى