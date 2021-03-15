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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:47 م
الدكتور محمد الفارس
الدكتور محمد الفارس
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بحث وزیر النفط ووزیر التعلیم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع سفیرة الولایات المتحدة الأمریكیة لدى بلاده الینا رومانوسكي، سبل تعزیز التعاون العلمي بین البلدین لابتعاث الطلبة في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، شئون مبتعثي الكویت للدراسة في الولایات المتحدة لكل الدرجات العلمیة ومناقشة الموضوعات ذات الاھتمام المشترك على صعید التعلیم العالي والبحث العلمي.

وناقشا آخر المستجدات والتطورات الناتجة عن الحوار الاستراتیجي مع الولایات المتحدة باعتبار أن وزارة التعلیم العالي الكويتية تترأس فریق التعلیم، وكذلك دعم مؤسسة الكویت للتقدم العلمي لبعض البرامج المقترحة من الجانب الأمریكي ولتوفير فرص التدریب للطلاب.

وثمن وزير التعليم العالى الكويتي الشراكة والدعم والتعاون من قبل الولایات المتحدة لتسھیل إجراءات الطلبة الكويتيين.

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