«الدستور» تتجول فى محافظات حياة كريمة «4».. إعادة بناء البنية التحتية في أسيوط

المحافظ: لقاءات تشاورية مع المواطنين لتحديد الأولويات

2 مليار جنيه لتأهيل 90 قرية وتدشين 66 مدرسة

رئيس «ساحل سليم»: رصف الطرق الرئيسية وتجديد الوحدات الصحية

أهالى أسيوط: نشكر الرئيس السيسى الذى أنقذنا من الفقر

عبّر أهالى أسيوط عن سعادتهم بمبادرة الرئيس لتطوير قراهم ضمن «حياة كريمة»، والتى تستهدف تطوير ١٤٩ قرية و٨٩٤ تابعًا فى ٧ مراكز بالمحافظة، لتحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الوصول لحياة عصرية.وتتضمن مشروعات المبادرة تنفيذ تطوير شامل فى البنية التحتية والأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ مشروعات المبادرة الخدمية والتنموية بـ٥ مراكز بأسيوط، هى «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، فيما يتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى منفلوط وديروط.قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تجرى حاليًا معاينة مواقع المشروعات المزمع إنشاؤها وتطويرها ضمن برنامج تطوير الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع عقد لقاءات تشاورية ومجتمعية مع المواطنين لتحديد الأولويات، وفقًا لاحتياجات الأهالى، خاصة أنهم أكثر دراية باحتياجاتهم.وشدد على ضرورة الإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة، مع متابعتها بصورة دورية، والإشراف على تنفيذها طبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة، وتذليل جميع المعوقات التى تحول دون إتمام التنفيذ، مع تقديم الدعم المستمر إلى جميع القطاعات، بهدف الانتهاء من تطوير المشروعات طبقًا للجدول الزمنى المحدد لها.كما شدد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات لتنفذ المشروعات المطلوبة على أكمل وجه، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العمل يجرى فى إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.من جانبه، قال المهندس نبيل الطيبى، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، إن أعمال معاينة المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا مستمرة، وذلك من خلال اللجان المشكلة، وبالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة» ومديرية التضامن الاجتماعى، بهدف حصر المنازل المطلوب تأهيلها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.وأوضح أن المبادرة تعمل وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقًا لحالة المنزل، مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر، لافتًا إلى أن احتياجات المنازل تتنوع بين رفع الكفاءة وتركيب الأسقف والأرضيات وأعمال النجارة ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط تطوير ٦٠ قرية، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه تقريبًا، وتم الانتهاء من جميع المشروعات بها، لتبدأ المرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف تطوير ٩٠ قرية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢ مليار جنيه، ليصبح إجمالى القرى التى تم تطويرها نحو ١٥٠ قرية، بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه.ويجرى تنفيذ مشروعات المبادرة بالتنسيق مع جميع الوزارات، بهدف رفع كفاءة الطرق وإعادة رصف بعضها وتحسين خدمات الإنارة بالشوارع، وإنشاء محطات مياه وصرف صحى، لتطوير خدمات الصرف ومياه الشرب، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء مدارس وفصول جديدة، للقضاء على الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول.كما تهدف المبادرة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية بالقرى والمراكز، بالإضافة إلى تطوير قطاع الكهرباء من خلال رفع كفاءة المحطات وإنشاء محطات جديدة، مع تدشين عدد من مشروعات توليد الدخل على الأسر الأولى بالرعاية بأسيوط.وتستهدف المحافظة إنشاء ٦٦ مدرسة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة تبلغ ٢٨٨ مليونًا و٩٣٩ ألف جنيه، بإجمالى ٨٨٣ فصلًا دراسيًا، وتم تسيلم ٣٧ مدرسة منها بتكلفة ١٨٣ مليونًا و٦٢٠ ألف جنيه، بواقع ٥٥٣ فصلًا دراسيًا، منها ١٦ مدرسة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، و٢١ مدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية.ويجرى العمل، أيضًا، فى تدشين ٢٤ مدرسة بتكلفة ١٠٥ ملايين و٥٣١ ألف جنيه بإجمالى ٢٨٢ فصلًا دراسيًا، ويجرى إنشاء ٥ مدارس أخرى بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى ٦٨ فصلًا دراسيًا.وإلى جانب ذلك، تشهد محافظة أسيوط تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع فى ٢٣ ترعة بالمحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، بهدف ترشيد الفاقد من المياه وتحسين جودة الرى.تقدم المهندس أسامة جادالكريم سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه الكامل صعيد مصر ومن ضمنه مركز ساحل سليم الذى دخل التطوير ضمن الـ١٥٠٠ قرية.وأوضح «سحيم» أنه تم رصف عدد كبير من الطرق الدائرية والمحورية وتطوير الوحدة الصحية بقرية تاسا فى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا: «وفى المرحلة الثانية تم رصف عدد كبير من الطرق بمسافة ٦ كم وتم إحلال وتجديد وحدات صحية».وأشار إلى أن المركز كان يعانى على مدار الأعوام السابقة من الفقر والإهمال، ولذلك تم وضعه ضمن خطة التطوير الشامل، وتم إعداد مقترح لتطوير المركز وحصر جميع القرى الرئيسية واحتياجاتها وتطويرها من البنية التحتية من مياه أو صرف صحى أو غاز طبيعى. وأوضح أنه يتم استهداف رصف جميع الطرق الرئيسية ووضع خطة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير بعض المدارس وجميع ما يتعلق بالأبنية التعليمية للتغلب على كثافة الفصول، فضلًا عن تطوير جميع الوحدات الصحية وإحلال وتجديد ٣ وحدات صحية بالإضافة إلى تطوير مستشفى ساحل سليم المركزى ومداخل القرى والمدينة.قال عمر محمد على، من سكان مدينة ساحل سليم، إن أهالى المدينة شعروا بسعادة بالغة بعد اختيار ساحل سليم ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسعى لجعل كل المصريين يعيشون حياة كريمة.وأضاف «على» أن المبادرة ستعمل على بناء المستشفى الذى جرى هدمه منذ ٣ سنوات، كما ستنشئ كوبرى ساحل سليم وأبوتيج، فضلًا عن رصف الطرق وتطوير شبكة مياه الشرب.وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» أعطت الأمل لأهالى ساحل سليم، وأكدت أن الرئيس السيسى يهتم بمحافظات الصعيد.من جهته، قال الحاج على صادق فرغلى هريدى، من قرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، إن مركز ساحل سليم كان يعانى الفقر والإهمال طوال العقود الماضية، لكن مع وصول مبادرة «حياة كريمة» بدأ الأهالى يشعرون بأن الرئيس السيسى يهتم بالمواطن البسيط ويسعى لتوفير حياة كريمة له.وقال عصام خلف الله عبدالشافى، من قرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن فى خطاباته أنه سيطور الصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة بعد المعاناة التى عاشوها طوال العقود الماضية.وأضاف «عبدالشافى»: «مبادرة حياة كريمة كانت هى الدليل الرئيسى على صدق كلام الرئيس، فالمركز كان يعانى من سوء حالة الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وكثافة الفصول وتهالك بعض المبانى الخدمية، إضافة إلى انعدام الخدمة الطبية».وقال عبدالرحمن صلاح عبدالرحمن، من قرية المطمر، إن مركز ساحل سليم كان يعتبر مركزًا مهمشًا، حُرم من الخدمات لسنوات طويلة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى زرع الأمل فى قلوب الأهالى بهذه المبادرة.وأكد «عبدالرحمن» أن الأهالى فى القرى والنجوع الفقيرة بدأوا يشعرون بالإنجازات تحيط بهم من كل ناحية، وأصبحوا مطمئنين على مستقبل أبنائهم.