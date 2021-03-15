مديرة برنامج «وعى»: توجيهات رئاسية بإنشاء حضانات فى قرى «حياة كريمة»

■ بداية.. نود التعرف أكثر على برنامج وعى؟

■ ما أهم الرسائل التى يركز عليها «وعى»؟

■ هل هناك مناطق ومحافظات محددة يستهدفها البرنامج؟

■ ما آليات تنفيذ «وعى»؟

■ كيف واجه برنامج «وعى» جائحة كورونا؟

قالت الدكتورة منى أمين، مستشارة برنامج «وعى» بوزارة التضامن الاجتماعى، إن البرنامج يستهدف الأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من الدعم النقدى «تكافل وكرامة».كما يستهدف البرنامج توعية أهالى القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى ١٢ مجالًا هى «التمكين الاقتصادى والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحة الأم والطفل والتربية الإيجابية والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية والزيادة السكانية وختان الإناث وزواج الأطفال والنظافة والصحة العامة ومكافحة المخدرات والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى».- يعمل البرنامج على فكرة تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، والتوعية بالقضايا التى تساعد على التنمية، فهو جزء من الحماية الاجتماعية، لأنه يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ومنها المستفيدون من الدعم النقدى «تكافل وكرامة». نوجه رسالة من خلال البرنامج بأن الدعم النقدى وحده لا يكفى للخروج من دائرة الفقر، لذلك نعمل على زيادة الوعى بالتركيز على ١٢ محورًا تهم كل الفئات المستهدفة وهى: التمكين الاقتصادى والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحة الأم والطفل والتربية الإيجابية والاكتشاف المبكر للإعاقة والهجرة غير الشرعية والزيادة السكانية.كذلك ختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى.- هناك العديد من الرسائل التى يتم تنفيذها بمشاركة كل برامج الوزارة حتى تكون الرسالة موحدة مع البرنامج، ومنها على سبيل المثال المواطنة، الذى يتم تنفيذه مع الجمعيات الأهلية، وله شعار موحد برسائل موحدة، وهو يعمل داخل الأماكن التى قد يوجد فيها توتر بسبب الفتن الطائفية ومنها المنيا.حاليًا نعمل أيضًا على التوسع فى البرنامج، للوصول إلى شمال سيناء عن طريق لجنة تعمل على فكرة دعم المحافظة بالتنمية.- بدأنا فى الأسمرات بالقاهرة وفى عدة محافظات أخرى، خاصة المستفيدة من «حياة كريمة»، من خلال إتاحة التمكين الاقتصادى للسيدات من خلال بنك ناصر وبرنامج مستورة.كذلك برنامج «الألف يوم الأولى» الذى يركز على صحة الأم والطفل من خلال إعطاء دعم نقدى للتغذية السليمة للأمهات والأطفال من عمر يوم وحتى سنتين حتى نقلل نسب التقزم ونحافظ على مناعة الأطفال بالتغذية منذ بداية الولادة وبحد أقصى طفلين، ويأتى هنا أيضًا دور برنامج «٢ كفاية» للحد من الزيادة السكنية، لأننا نستهدف تنظيم الأسرة لدى الفئات الأكثر فقرًا.■ كيف ينشط البرنامج فى قرى «حياة كريمة»؟- بدأنا التوسع فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسيكون فى هذه القرى ملتقى توعوى يعمل على المنظور الثقافى والاجتماعى الذى يستطيع الشباب والأسر من خلاله التعرف على القضايا التى تتبناها الوزارة.أيضًا سنعمل على وجود حضانات فى كل قرى «حياة كريمة»، حتى لا تخلو أى قرية من الحضانات فى ظل التوجيه الرئاسى للوزارة بذلك، أيضًا ستضم أنشطة «وعى» التربية الأسرية الإيجابية للأمهات وليس فقط أنشطة الطفل بل الأسرة بأكملها.- عدة آليات أهمها الاعتماد على مكلفات الخدمة العامة المنتشرات فى كل القرى وعددهن ٧ آلاف فى المرحلة الأولى، وجرى تدريبهن بشكل يومى على ١٢ محورًا تابعًا للبرنامج، حتى يتم دمجهن فى نظام العمل وتوزيعهن فى تخصصات حسب اهتماماتهن، للعمل على معرفة الفئات المستهدفة بكل الخدمات التى تقدمها الوزارة، ومنها حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعريفهم بأهمية بطاقة الخدمات المتكاملة التى تتيحها الوزارة فهى منظومة متكاملة مرتبطة بالخدمات والحقوق وفقًا لمواد الدستور.كذلك تعمل مكلفات الخدمة العامة على مشروطية التعليم التى تستهدف الأسر التى تحصل على برنامج الدعم النقدى تكافل.وهناك جزء مهم أيضًا فى عمل المكلفات وهو التوعية داخل مراكز الاستضافة للمرأة المعنفة، لأنها فئات تحتاج للدعم النفسى والاجتماعى، ومن هنا تم إعداد بعض الأنشطة لهن داخل البرنامج.ووفق توجيهات الوزيرة ستتم أيضًا الاستعانة بالمتعلمات الحاصلات على الدعم من برنامجى «تكافل وكرامة» ويصل عددهن إلى ٢٠ ألفًا، وذلك بصفتهن جزءًا من المجتمع ولديهن علم بمشاكله وبإمكانهن الوصول للفئات المستهدفة، إضافة إلى الاستعانة بـ٢٠٠٠ رائدة ريفية.- نجحت الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات، ومنها وزارة الصحة، ببث رسائل التوعية بطرق الوقاية من كورونا، كما نجحت الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدنى، فى دعم الفئات الأولى بالرعاية بنحو ٢ مليار جنيه.