سقوط 7 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد في بغداد

استهدف 7 صواريخ كاتيوشا، قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة العراقية، بغداد، مساء الاثنين، دون تحديد وقوع أي إصابات حتى الآن.وسقطا صاروخان داخل القاعدة، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية، فيما سقط الخمس الأخرين في محيط القاعدة.وأشارت قناة "السومرية نيوز" نقلًا عن مصدر أمني، إلى "استهداف محيط قاعدة بلد الجوية العراقية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد ب​صواريخ​ كاتيوشا".ولفتت القناة إلى أن "قاعدة بلد الجوية تعرّضت للاستهداف بخمسة صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة". وشددت على أن "الاستهداف لم يلحق اي أضرار مادية أو بشرية".