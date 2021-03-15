وزير الإعلام اليمني: تنصيب إيران لحاكم عسكري بصنعاء مرحلة خطيرة

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن قرار نظام طهران تنصيب الضابط في فيلق القدس المدعو "حسن ايرلو" حاكمًا عسكريًا في صنعاء، شكل إيذانًا بمرحلة خطيرة من التدخلات الإيرانية في اليمن.وأضاف معمر الارياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، أن هذا القرار مثل إعلانًا صريحًا من إيران عن نفوذها في العاصمة العربية الرابعة، وان المدعو حسن ايرلوا بات صاحب القرار الأول سياسيًا وعسكريًا في العاصمة المختطفة صنعاء.وأشار الارياني، إلى أنه منذ إعلان تنصيب ايرلو، تصاعدت وتيرة العدوان الحوثي في مختلف جبهات مأرب، واستهدافه المناطق المحررة بالأسلحة الثقيلة، والهجمات الارهابية على السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وإنهارت مفاوضات تبادل الأسرى، وتراجعت فرص الحل السلمي.وأكد الارياني أن هذه الخطوات تكشف حقيقة المشروع الإيراني، وتعكس إصراره على فرض سيطرته على اليمن وتحويله إلى ولاية إيرانية، كما أنها منطلق لاستهداف الجوار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، وتؤكد أن القيادات الحوثية مجرد أدوات لا يملكون قرار السلم والحرب.وطالب المجتمع الدولي بطرد المدعو حسن ايرلو وإنهاء التدخلات الايرانية باعتبار أنها عدوان صريح على اليمن، وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، وتطيل أمد الحرب، وتثير الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقوض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.