بريطانيا تسمح بتحميل وثائق لقاح كورونا ونتائج الفحوصات إلكترونيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها ستسمح للركاب بإضافة دليل على تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) والفحوصات الخاصة به مع حجوزات للرحلات الجوية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا اليوم الإثنين.وقالت الوكالة إن الشركة تقوم بتجربة نظام تحميل الوثائق للرحلات من لندن إلى الهند، ولكن سيتم توسيعه ليشمل المزيد من الوجهات في الأسابيع المقبلة.ويمكن للمسافرين إضافة أدلة على تلقي التطعيمات وإجراء الفحوصات ضد الفيروس الفتاك - بالإضافة إلى إعلانات السفر الأخرى - إلى الحجوزات على موقع شركة الطيران.وسيتم فحص الوثائق للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الدخول في الوجهة المعنية، مما يتيح للمسافرين تسجيل الوصول قبل 24 ساعة من السفر.وتقوم الخطوط الجوية البريطانية بإدارة التجربة إلى جانب تجربتها لجواز السفر الصحي "فيريفلاي" لدى المغادرة إلى الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى جميع الرحلات القادمة إلى المملكة المتحدة.وقال شون دويل، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية: "نحن في الخطوط الجوية البريطانية نستعد للعودة المجدية إلى السفر الدولي في الأشهر المقبلة.وأضاف: "هذا يعني بذل كل ما في وسعنا لتبسيط الرحلة لعملائنا، والسماح لهم بالسفر بثقة وخلق أفضل تجربة سلسة وغير احتكاكية ممكنة في عصر جديد من حقبة كوفيد 19".