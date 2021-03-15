بنسلفانيا الأمريكية تعتزم تخفيف قيود كورونا في 4 أبريل

أعلنت ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم، أنها ستخفف القيود المفروضة على المطاعم والأعمال التجارية وكذلك على التجمعات العامة بدءًا من 4 أبريل المقبل.وأوضحت الولاية الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذه التطورات جاءت بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا.يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي "كورونا" في بنسلفانيا يبلغ حوالي 971 ألف إصابة.