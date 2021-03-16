بعد فوزها بجائزة «جرامى».. رسالة مؤثرة من تايلور سويفت لحبيبها

اقتنصت المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، جائزة «جرامي» لعام ٢٠٢١، واحدة من أفضل جوائز الموسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن ألبومها الغنائي Folklore، لهذا العام، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأمريكية.وتسلمت تايلور الجائزة، في الحفل الذي أقيم منذ ساعات بلوس أنجلوس، في نسخته الـ63، كما دخلت التاريخ بحصولها على جائزة "ألبوم العام" ثلاث مرّات، محققة أرقاما قياسية فى تاريخ الموسيقة العربية.رسالة تايلور سويفت لحبيبهاوقفت تايلور سويفت، وقد ازداد خفقان قلبها، بعد إعلان فوزها بالجائزة، على مسرح الحفل، أمام المغنين وأشهر صناع الموسيقى الغربية، ووجهت رسالتها لحبيبها جو آلوين في حفل الـGRAMMYs، قائلة: "أريد أن أشكر جو، أول شخص أعزف له كل أغنية اكتبها.. قضيت أفضل وقت اكتب الأغاني معك في أيام الحجر الصحي".إطلالة تايلور سويفتوخطفت المغنية تايلور سويفت إليها الأنظار، على السجادة المغنية بالجائزة، بإطلالة راقية، ومفعمة بالحيوية، حيث تألقت بفستان مزين بالورود، مع ارتدؤها كمامة مطرزة بالورود، ونسقت مع إطلالتها صندل وري ذو كعب عالى، ورفعت شعرها الأشقر مع غرة أمامية، جعلتها تبدو أصغ من عمرها.اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كوروناوعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا، إلا أن إدارة الحفل الموسيقي، اتبعت جميع الاجراءات الاحترازية، كما أن المغنيين الأمريكيين حرصوا على حضور الحفل الغنائي مع ارتداء الكمامة، مع استخدام الكحول على الأيدي باستمرار للحماية من كورونا.