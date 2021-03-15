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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين على: لو كنت صاحبة قرار لمنعت مطربى «المهرجانات» من الغناء نهائيًا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:44 م
ياسمين على
ياسمين على
أحمد عارف - أمير محمد خالد
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نجحت المطربة والممثلة «ياسمين على» فى تقديم نفسها بشكل جديد ومختلف من خلال أغنية «نفسى تعرف»، التى تصدرت «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعى منذ طرحها خلال الأيام القليلة الماضية.
«ياسمين» أخرجت الـ«فيديو كليب» الخاص بالأغنية، مستفيدة من دراستها الإخراج فى كلية الإعلام، وتعتبر نجاحها الكبير «رزقًا»، وتأتى فى إطار تفضيلها الأغانى «السنجل» عن الألبوم.
«الدستور» استضافت النجمة الشابة وكرّمتها فى ندوة تحدثت فيها عن كواليس الأغنية وتصوير الفيديو كليب الخاص بها، ورأيها فى العديد من الملفات الفنية والغنائية، وهو ما ننقله خلال السطور التالية.

■ بداية.. كيف كان إحساسك بنجاح فيديو كليب أغنية «نفسى تعرف»؟
- عرفت أن الفيديو أصبح «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، وبصراحة لم أكن أعلم معنى «التريند» فى البداية، وكنت أرى تشجيع الجمهور لى ولا أفهم كيف عرفونى، حتى فهمت الأمر مؤخرًا، وأعتبره نوعًا من الشهرة الإيجابية، وهو ما يسعدنى جدًا، لأن حب الجمهور أعمالى يبعث فى قلبى الفرحة.
■ لماذا قررتِ إخراج الفيديو بنفسك؟
- تخرجت فى كلية الإعلام التى درست بداخلها الإخراج، وكانت فكرة فيديو الأغنية جاهزة فى عقلى، وحلمًا رأيته ذات يوم فى منامى، وعندما عرضتها على الشركة المنتجة لاقت ترحيبًا كبيرًا، ثم نفذتها بمساعدة صديقتى هنا حافظ التى لها تجارب إخراجية، وأتمنى أن أخرج أعمالًا أخرى لمطربين آخرين خلال الفترة المقبلة، لأن الإخراج مهنة ممتعة، لكن بشرط عدم تأثير ذلك على مسيرتى الغنائية.
■ ما سر اختيارك التعاون مع «لايف ستايل ستوديو»؟
- رفضت عروض إنتاج من شركات كبيرة قبل ذلك خوفًا من الاحتكار، أما «لايف ستايل ستوديو» فهى لا تفرض سيطرتها على المطرب، وتحرص على تقديم أعمال فنية مميزة، وأشعر بسعادة كبيرة بتعاونى معها، وأتمنى أن نحقق نجاحات كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة.
■ سبق أن قدم لؤى الأغنية ذاتها من قبل.. هل غضب منكِ بعد تقديمك إياها من جديد؟
- لم أتحدث مع لؤى بعد تقديم الأغنية، ولا أعرف إن كان غضب منى أم لا، لكن الشاعر تامر حسين كان سعيدًا للغاية بنجاح وانتشار الأغنية بصوتى، والتى أرى أنها ظُلمت حينما قُدمت فى المرة الأولى، كما أننى سبق أن قدمت أغنية «بلا فخر مطبلاتية» للنجم هشام عباس، ولم يغضب إطلاقًا، وقال لى حينما التقانى: «يا بنتى مالك بالأغنية بتاعتى؟».
■ ألم يساورك قلق من تغيير نمط الغناء الذى عرفك به الجمهور؟
- أغنية «نقابل ناس» مليئة بـ«الطبطبة»، وعلى نفس النهج قدمت أغنية «اتفائلوا بالخير» وأكثر من أغنية أخرى، وصولًا إلى هذه الأغنية الأخيرة الرومانسية، والحمد لله تقبلها الناس وأحبوها.. وبصفة عامة، أستعين بأبى وأمى فى اختيار الأغانى التى أقدمها، ويوفقنى الله فى اختيار ما هو مناسب لى، فأنا أعتبر أن الأغانى «رزق».
■ هل تراجعتِ عن إصدار ألبومك؟
- لم أتراجع عن طرح ألبومى، لكن وضع الوسط الفنى حاليًا صعب وغير مشجع على إطلاق ألبومات، وأنا أحب الأغانى «السنجل» وأراها مبهجة، وأعتبر أن أم كلثوم كانت تصدر أغانى «سنجل»، لذا تحدثت مع تامر حسين، صاحب فكرة طرح ألبومى، وطلبت منه تأجيل الأمر لحين استقرار وضع السوق، وأؤكد أن الألبوم جاهز.
■ ما موقفك من أغانى «المهرجانات»؟
- تصدر مغنّى «المهرجانات» الساحة الغنائية المصرية أمر محبط للغاية ويجعلنى أشعر بالضيق، لكننى لا أنكسر وأواجههم بتقديم أغنيات جميلة، وأبث فيديوهات مباشرة أغنى خلالها للجمهور أغانى الزمن الجميل، وأرى أن الطرب الشعبى يمثله عبدالباسط حمودة وأحمد عدوية وحكيم وعمر السعيد وأحمد شيبة وأمينة، ويشرفنى التعاون مع أى منهم.
■ بدأتِ رحلتك الفنية منذ طفولتك.. كيف كانت كواليس حفلكِ الأول؟
- والدتى أول من آمن بموهبتى، وساعدتنى فى عرضها على الجمهور فى حفلات قصور الثقافة، وأول حفل أشارك فيه كان افتتاح قصر ثقافة «الأنفوشى» فى الإسكندرية، بحضور سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير الثقافة، ووقتها غنيت «غنيلى شوى شوى»، وأعجب الجميع بى وكنت سعيدة للغاية.
■ متى قابلتِ الموسيقار حسن أبوالسعود لأول مرة؟
- قابلته عن طريق صديق مشترك بينه وأبى، وكنت أدرس حينها فى الصف الأول الثانوى، وأعجب الموسيقار الراحل بصوتى للغاية ونصحنى بالذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهبت إلى دار الأوبرا، وكان سعيدًا جدًا قبل وفاته لأننى أسير بخطى ثابتة نحو النجومية.
■ لماذا تركتِ معهد الموسيقى العربية؟
- طلبت من أبى وأمى الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، وتقدمت بالفعل، ورسبت فى السنة الأولى، وتركت المعهد لأننى أحسست بالظلم، ولم أوافق على إعادة العام الدراسى.
■ مَنْ أحب المطربين إلى قلبك؟
- أحب الاستماع لأغانى فيروز وأسمهان وأم كلثوم، وكل أغنيات الزمن الجميل، وحينما أصادف شخصًا يستمع لأغانى «المهرجانات» أطالبه بإيقافها، لأننى لا أحب هذه الأغانى، ولو كان الأمر بيدى لمنعت كل مطربى المهرجانات من العمل بشكل نهائى.
■ أخيرًا.. كيف تختارين الشخصيات التى تجسدينها كممثلة؟
- أحب المشاركة فى الأعمال الهادفة التى تفيد المشاهد، وأرفض تقديم الأعمال التى لا تقدم جديدًا للجمهور، أو التى تضم مشاهد عنف أو تلامس، وأنا سعيدة بتجاربى التمثيلية، سواء مشاركتى فى مسلسل «النهاية» مع يوسف الشريف، أو مسلسل «بت القبايل» مع المخرج حسنى صالح، ولن أرفض العمل مع أى ممثل إن كان العمل هادفًا.

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