الأنبا ثاوفيلس يسيّم كهنة جددًا بإيبارشية منفلوط

ترأس الأنبا ثاوفيلس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، الإثنين، قداس سيامة عدد من الكهنة الجدد للخدمة بالإيبارشية.شارك في قداس سيامة الكهنة الجدد عدد من الأساقفة وهم الأنبا بيجول رئيس دير المحرق والأنبا رويس أسقف عام شرق أسيا، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، بحضور عدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير الذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.