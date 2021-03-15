منظمة الصحة: إصابات كورونا العالمية زادت 11% الأسبوع الماضي

قالت ماريا فان كريكوف خبيرة الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية اليوم، إن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 % في إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم، مما يثير المخاوف من أن تدابير وقف انتشار الجائحة ربما تكون في طريقها للانهيار مع زيادة توزيع اللقاحات.وأضافت المسؤولة الفنية عن كوفيد-19 بالمنظمة في مؤتمر صحفي: "شهدنا الأسبوع الماضي زيادة نسبتها 11 % في انتقال العدوى في أنحاء العالم.. هذا ليس وقت التخلي عن حذرنا".