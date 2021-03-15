وزيرة الهجرة: المرأة تشهد عصرًا ذهبيًا فى ظل قيادة حكيمة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية "تحية لكل امرأة مصرية" التي أقامتها النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ.في كلمتها خلال الفعالية، هنأت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، السيدات المصريات بمناسبة احتفالات المرأة وعيد الأم خلال شهر مارس، وثمنت دورهن في مجتمعاتهن سواء على مستوى الأسرة أو حيث إن لدينا الآن ٨ وزيرات في الحكومة المصرية ومحافظ ولدينا أعضاء برلمان سيدات نحو ربع عدد الأعضاء، وكذلك على مستوى دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها ومشروعاتها القومية المهمة ودعم المبادرات الوطنية، فضلًا عن الرد بكل الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر على الشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.كما أشادت وزيرة الهجرة بجهود المرأة عالميًا، مؤكدة دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية، وسبقها في تخصيص العام 2017 عامًا للمرأة المصرية: "إننا نشهد عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية سواء في بيتها أو عملها أو تمثيلها نيابيًا وذلك في ظل قيادة سياسية حكيمة".واستطردت الوزيرة: "المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، ولو تحدثنا عن المصرية المهاجرة فنجد أنها تبذل جهدًا كبيرًا ومضاعفًا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر.في ختام كلمتها، شددت السفيرة نبيلة مكرم على أن المرأة المصرية دائمًا مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل.